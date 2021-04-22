Песков рассказал о порядке участия Путина в саммите по климату и переговорах с Лукашенко

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о порядке участия главы государства в саммите по вопросам климата, а также о переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко, которые "уйдут в поздний вечер".

Песков в беседе с журналистами напомнил, что президент в четверг примет участие в онлайн-саммите по климату, который стартует в 15:00 мск. "В российскую делегацию, которую возглавляет президент, также войдут министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев", - сказал он.

По словам представителя Кремля, сессия саммита будет посвящена коллективным усилиям в сфере экологии до 2030 года. "Будет церемония открытия, несмотря на формат онлайн, будет обеспечиваться синхронный перевод на шесть официальных языков ООН, состоится краткая видео-презентация, даже будет коллективное онлайн-фотографирование участников", - рассказал Песков.

Он напомнил, что президент США Джо Байден выступит со вступительным словом, будет краткое обращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. "Далее начнут выступать главы государств и правительств в порядке английского алфавита. Президент РФ будет выступать 22-м. До нас будет выступать президент Южной Кореи, после нас - король Саудовской Аравии", - сообщил пресс-секретарь.

Он добавил, что по завершении выступления Путин завершит участие в саммите, в последующих мероприятиях РФ будут представлять Эдельгериев и Козлов. "Климат - это один из приоритетов, который был вчера озвучен на послании. Тема важная, и президенту есть, что сказать. Правда, выступления будут достаточно динамичные - по три минуты предусматривается регламентом", - сказал Песков.

"Телефонная дипломатия" и личная встреча

Кроме того, по словам пресс-секретаря, у главы государства запланирован на первую половину дня международный телефонный разговор, о котором Кремль позже проинформирует СМИ.

А во второй половине дня, после саммита по климату, около 17:00 мск, Путин начнет общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который будет находиться в Москве с рабочим визитом. "Общение двух президентов, как правило, достаточно продолжительное. Очевидно, что оно уйдет в поздний вечер", - резюмировал Песков.

Повестка переговоров с Лукашенко

Путин и Лукашенко на встрече в Москве в четверг затронут в том числе тему "диверсионных планов в отношении Белоруссии", сказал Песков. "Конечно, [состоится] обмен мнениями по нынешней ситуации в плане и последних событий с раскрытием диверсионных планов в отношении Белоруссии и так далее", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, какой исход переговоров Москва будет считать успехом, Песков напомнил, что президенты РФ и Белоруссии часто общаются, а между двумя странами налажены "многогранные отношения". "Мы настолько взаимозависимые страны, и настолько объемные задачи стоят и в рамках Союзного государства, и в рамках особенных торгово-экономических отношений, интеграции многих предприятий", - заявил Песков.

Он отметил, что Путин и Лукашенко в том числе "постоянно обсуждают текущие вопросы". "И каждый раз вопросов меньше не становится", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

В ответ на вопрос, считают ли в Кремле белорусского президента надежным партнером, Песков лишь напомнил, что Лукашенко возглавляет Белоруссию, с которой у России образовано Союзное государство.

Ситуация в Белоруссии

17 апреля Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По словам главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, переворот был намечен на июнь или июль текущего года.

Затем Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в России в результате совместной с КГБ Белоруссии спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность имеющего гражданство США и Белоруссии Зенковича и гражданина Белоруссии Федуты. По данным ЦОС ФСБ, задержанные планировали осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение белорусского президента.

По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти.