Госдума отменила день тишины перед выборами при многодневном голосовании

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет в течение пяти дней обжаловать решения избирательных комиссий в суде, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов. Документ также предусматривает фактическую отмену дня тишины в день перед выборами при многодневном голосовании.

Законопроект был внесен в Думу кабмином. Как отмечали авторы инициативы, сегодня обжаловать решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата можно не только в суде, но и обратившись в вышестоящий избирком. Однако срок оспаривания исчисляется со дня вынесения первоначального решения, что приводит к тому, что гражданин, избрав досудебный способ защиты своих прав, в последующем не успевает обратиться в суд в установленные законом сроки и фактически лишается права на судебную защиту. На это также указано в постановлении Конституционного суда РФ от 24 марта 2020 года.

В связи с этим предлагается установить, что в случае обжалования решения избирательной комиссии или комиссии референдума об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов или инициативной группы по проведению референдума исковое заявление может быть подано в течение пяти дней со дня принятия вышестоящим избиркомом решения оставить жалобу без удовлетворения. Соответствующие поправки будут прописаны в Кодексе административного судопроизводства РФ.

Документ также сокращает до пяти дней срок подачи в избирком жалобы на решение, действие или бездействие нижестоящей комиссии. Рассмотреть такую жалобу, согласно законопроекту, нужно будет в течение семи дней (сейчас - 10 дней). Аналогичные изменения в отношении процедуры оспаривания решений окружных комиссий вносятся и в закон о выборах депутатов Госдумы.

Согласно поправкам ко второму чтению законопроекта, решение избирательной комиссии о регистрации кандидата или списка кандидатов не может быть отменено судом из-за выявленных нарушений, если избирательная комиссия ранее не известила кандидатов о них. Речь идет о нарушениях, которые "являлись очевидными для избирательной комиссии и не были известны и не могли быть известны кандидату, избирательному объединению на момент представления документов в избирательную комиссию".

Кроме того, ко второму чтению проекта были внесены поправки, которые предусматривают фактическую отмену дня тишины в день перед выборами при многодневном голосовании. Согласно поправкам, предвыборная агитация должна быть завершена в ноль часов по местному времени первого дня голосования. При этом уточняется, что проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.