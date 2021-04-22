Постпред России заявил, что представители ОБСЕ в Киеве находятся под давлением Украины

ВЕНА, 22 апреля. /ТАСС/. Российская сторона осознает, что представители структур ОБСЕ в Киеве находятся под украинским давлением, но рассчитывает на их объективность. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Он выступил на онлайн-заседании постоянного совета этой организации и прокомментировал отчеты спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау и главы СММ ОБСЕ Яшара Халита Чевика.

"Уважаемые послы Хайди Грау и Яшар Халит Чевик! Осознаем, что вы находитесь под давлением, в том числе со стороны принимающего государства. Вместе с тем рассчитываем, что в своей работе вы будете руководствоваться исключительно принципами беспристрастности и объективности", - сказал Лукашевич.

Он пояснил, что это касается в том числе необходимости рассылки в контактной группе документов, распространяемых представителями Донецка и Луганска. "К сожалению, так происходит не всегда - несмотря на их настоятельные требования", - заметил российский постпред.

По его словам, этим структурам важно также не допускать отступления от своих полномочий. "В этом контексте нам, к примеру, непонятно, по какой причине СММ взялась изучать содержание и осуществлять анализ внутреннего законодательства Российской Федерации, на что содержится ссылка в представленном сегодня послом Яшаром Халитом Чевиком отчете. Предостерегаем от любых попыток выйти за рамки мандата миссии, наделяющего ее функциями исключительно в контексте происходящего на Украине", - сказал Лукашевич.

В связи с этим он обратил внимание на принципиальное решение России поддержать в марте продление мандата СММ на очередной год без каких-либо его изменений.

Деструктивный подход Киева к "Минску-2"

Представители структур ОБСЕ не отреагировали публично на деструктивные тезисы Киева в отношении минских соглашений ("Минск-2"), констатировал постоянный представитель России при ОБСЕ.

Лукашевич рассказал, что украинские власти намеренно заводят ситуацию с урегулированием кризиса на востоке Украине в тупик, продолжают подрывать минские соглашения и все активнее пытаются дискредитировать минскую переговорную площадку. По его словам, вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников 13 апреля в выступлении перед комитетом по иностранным делам Европейского парламента сделал очередное заявление о том, что минские соглашения будто бы "должны быть модернизированы, поскольку некоторые их пункты сегодня не могут быть выполнены". Более того, он взял на себя смелость утверждать, что положения минских соглашений якобы "противоречат стандартам ОБСЕ", обратил внимание постпред РФ.

"К сожалению, на эти деструктивные тезисы представителей Украины так и не прозвучало никакой публичной реакции и оценок ни от действующего председательства ОБСЕ, ни от вас, уважаемые послы Хайди Грау и Яшар Халит Чевик. Не слышно ее и сейчас", - заявил Лукашевич.

Постпред подчеркнул, что "именно в нынешних условиях обеспечение приверженности букве минских соглашений и сохранение площадки для очных контактов сторон конфликта - Киева, Донецка и Луганска - имеет определяющее значение для урегулирования".

Недоработки при мониторинге ситуации на Украине

Россия призывает СММ ОБСЕ устранить недоработки при мониторинге ситуации на всей территории Украины, заявил Лукашевич.

Российский постпред выразил сожаление в связи с тем, что целый ряд событий на территории Украины и имеющих непосредственное отношение к мандату СММ не был включен в сводки наблюдений миссии и не отражен в представленном постоянному совету отчете главы СММ Яшара Халита Чевика. Так, российские рекомендации обратить на них внимание миссией услышаны не были. Например, о нападениях 12 и 16 января на клириков Запорожской епархии Украинской православной церкви (УПЦ), вандализме в отношении двух храмов УПЦ в Харькове 18 и 21 января, нападении 22 января в Ивано-Франковской области на журналиста Руслана Коцабу и его мать, а также на его адвоката и общественного деятеля Татьяну Монтян.

"В этих условиях может сложиться впечатление о выборочном подходе миссии к реализации своего мандата. Призываем СММ устранить такие недоработки, впредь осуществлять тщательный мониторинг происходящего и отражать данные в отчетах", - указал дипломат.

Постпред РФ также снова заявил о необходимости системной работы по фиксации всех случаев проявления агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии. "Давно востребован соответствующий тематический доклад", - напомнил он.

Кроме того, востребовано пристальное внимание к последствиям введения украинскими властями дискриминационного законодательства в области языка, образования и других сферах, а также более активное и результативное взаимодействие наблюдательной миссии с профильными институтами ОБСЕ - Бюро по демократическим институтам и правам человека, представителем по вопросам свободы СМИ и верховным комиссаром по делам национальных меньшинств, подчеркнул Лукашевич.

Снятие киевской блокады Донбасса

Лукашевич призвал Хайди Грау работать над снятием киевской блокады Донбасса. "Необходимо отслеживать все последствия социально-экономической и транспортной блокады Донбасса, которая осуществляется властями Украины в нарушение пункта 8 Комплекса мер. Призываем посла Хайди Грау выстраивать работу Контактной группы с целью скорейшего снятия бесчеловечной блокады", - заявил постпред РФ.

С 2014 года Киев проводит в отношении Донбасса политику экономической блокады. С декабря 2014 года в соответствии с указом бывшего тогда президентом Петра Порошенко правительство Украины прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий.