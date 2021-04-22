В МИД России рассчитывают, что Салливан с пользой проведет время на консультациях в США

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. МИД РФ рассчитывает, что посол США в Москве Джон Салливан на консультациях в Вашингтоне поможет выработать позицию, позволяющую не заводить отношения двух стран в тупик. Об этом заявила в четверг официальный представитель дипведомства Мария Захарова в интервью телеканалу "Москва-24".

"Надеемся, что американский посол с пользой проведет время в Вашингтоне и будет сфокусирован на консультациях со своими административными структурами, которые курируют вопросы двусторонних отношений с Россией для того, чтобы каким-то образом сформировать позицию, которая позволит далее не заводить двусторонние отношения в тупик", - сказала она.

В четверг американский посол в России Джон Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево рейсом Москва - Лондон, после смены самолета в столице Великобритании он направится в Вашингтон. Во вторник он заявил, что направляется в столицу США для консультаций и вернется в Москву в ближайшие недели, до встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также позволил себе резкие высказывания в адрес Путина. После этого посол РФ в США был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта.

15 апреля президент США подписал указ о санкциях в отношении России. 16 апреля РФ объявила об ответных мерах.