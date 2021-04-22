Глава МИД Чехии обратился к странам НАТО за помощью "парализованному посольству" в Москве

ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек обратился к странам - членам НАТО за оказанием помощи "парализованному чешскому посольству" в его деятельности в Москве. Об этом сообщает в четверг МИД Чехии.

Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

"Глава чешской дипломатии попросил страны - союзники по НАТО оказать практическую помощь парализованному чешскому посольству в Москве", - говорится в сообщении.

Штат посольства в Москве сократился после того, как Россия симметрично ответила Чехии высылкой 20 чешских дипломатов. Перед этим чешская сторона объявила персонами нон грата 18 сотрудников посольства РФ, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявлял, что работа чешского посольства в Москве из-за нехватки персонала фактически "парализована" и запросил консультации с союзниками страны по НАТО.

В правительстве Чехии заявляли, что штат чешского посольства в Москве значительно меньше, чем российского в Праге. Оппозиция призвала правительство предпринять шаги по достижению паритета в численности сотрудников обеих миссий. По подсчетам МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ - из пяти дипломатов и 19 технических служащих.