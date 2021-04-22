Захарова призвала Чехию честно рассказать о событиях в Врбетице в 2014 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Прага должна разобраться в событиях семилетней давности в Врбетице и рассказать об итогах расследования правдиво и честно. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу " Москва-24 ".

Дипломат указала на то, что чешская сторона противоречит сама себе и в контексте заявлений о высылке дипломатов, и в контексте обвинений Москвы, и в контексте событий 2014 года. По ее словам, "нужно начать с азов". "Во-первых, рассказать об этом своей собственной аудитории, гражданам Чехии, честно и правдиво рассказать, что произошло в Чехии в 2014 году: что взорвалось, сколько взорвалось, кто несет за это ответственность, кто является подозреваемым, кто является виновным. Семь лет велось расследование, к чему оно пришло?" - сказала Захарова.

"Не надо делать вид, что после семи лет так называемого расследования за два или три дня после того, как Вашингтон объявил о высылке российских дипломатов, Вашингтон поддержала Варшава, тут же за два дня Чехия нашла двух граждан России, которые во всем виноваты и поэтому нужно выслать российских дипломатов", - добавила дипломат.

Захарова призвала Прагу вспомнить о нормах международного права и практике дипломатических отношений и "все-таки вести себя прилично".

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Это было сделано в контексте якобы открывшихся обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток республики) в 2014 году. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.