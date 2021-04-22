Постпред РФ: ОБСЕ насчитала более 40 погибших жителей Донбасса при Зеленском у власти

ВЕНА, 22 апреля. /ТАСС/. Данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ показывают, что за два года президентства Владимира Зеленского на Украине по обе стороны от линии соприкосновения в Донбассе погибло более 40 мирных жителей. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета этой организации.

Постпред напомнил, что два года назад президент Украины Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, и после вступления в должность он отвел себе один год для разрешения вооруженного конфликта на востоке Украины. Однако спустя два года конфликт продолжается.

"Согласно данным СММ, за почти двухлетний период президентства Владимира Зеленского по обе стороны от линии соприкосновения погибло свыше 40 жителей Донбасса (из них от обстрелов - 15), ранены более двух сотен", - говорится в заявлении Лукашевича.

Населенные пункты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей обстреливались свыше 150 раз, в их сторону выпущено более 70 тыс. украинских боеприпасов - "и это только по подтвержденным СММ данным о направлении обстрелов", добавил российский постпред. "Всего же при президентстве Владимира Зеленского миссия зафиксировала свыше 350 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня. К сожалению, это продолжается и сегодня", - резюмировал он.