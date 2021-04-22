В МИД РФ заявили, что климат может стать сферой для разделительных линий в отношениях с ЕС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Климатическая повестка и вопросы "озеленения" экономики вместо сферы сотрудничества Москвы и Брюсселя могут стать ареной для новых разделительных линий в отношениях. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко на видеоконференции Ассоциации европейского бизнеса в России "Россия и Европа в завтрашнем мире".

"Скажу прямо, что в отношениях с Евросоюзом мы видим, что сфера экономического взаимодействия по всем тем вопросам, о которых я говорил - "озеленение" экономики, - эта сфера вместо арены сотрудничества может превратиться в сферу, где не только будет ненужная конкуренция, ненужная, я подчеркну, но и где пролягут новые разделительные линии", - указал дипломат.

По словам замглавы МИД, Москва не фиксирует готовность и приглашение Брюсселя "к предметному, взаимоуважительному, профессиональному взаимодействию с конкретными фактами в руках для рассмотрения обоюдных озабоченностей" и поиска "справедливого баланса интересов и компромиссов". "Нам очень часто приходится сталкиваться с отказом", - констатировал Грушко.