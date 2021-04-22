Лавров 4 мая встретится в Москве с главой МИД Палестины

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 4 мая в Москве переговоры с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"4 мая с рабочим визитом Москву посетит министр иностранных дел и по делам соотечественников государства Палестина. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят спектр ближневосточной, международной повестки дня. И особое внимание будет уделено восстановлению палестинского национального единства", указала дипломат.

По словам Захаровой, стороны всесторонне обсудят перспективы активизации международного сопровождения ближневосточного мирного процесса. "Будут детально рассмотрены усилия "квартета" международных посредников и пути реализации российского предложения о проработке параметров министерского заседания "четверки" с привлечением к участию в его работе ряда арабских государств", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва исходит из того, что "двугосударственное решение палестино-израильской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе" служит обязательным условием для достижения комплексной долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке.

Как указала официальный представитель, главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями о путях оздоровления социально-экономической, гуманитарной ситуации на палестинских территориях с акцентом на содействие в сфере преодоления пандемии. "Будут также обстоятельно обсуждаться практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских связей, в том числе налаживания торгово-экономического, гуманитарного и иного сотрудничества", - добавила Захарова.