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РФ направила в МИД Украины ноту в связи с антироссийской акцией у посольства

МИД России потребовал провести тщательное расследование произошедшего

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российская сторона направила в МИД Украины ноту протеста с требованием провести тщательное расследование прошедшей 20 апреля у стен посольства РФ в Киеве антироссийской акции. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вечером 20 апреля украинские экстремисты устроили у стен посольства России в Киеве очередную русофобскую вылазку, - сказала она. - Естественно, в МИД Украины была направлена нота протеста от посольства России с требованием к украинской стороне неукоснительно соблюдать обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также провести тщательное расследование случившегося и привлечь к ответственности участников и организаторов этой провокации".

Дипломат добавила, что в заявлении также было обозначено требование к внешнеполитическому ведомству Украины предпринять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

"Мы считаем, что такие экстремистские выходки недопустимы, и призываем руководство Украины перестать потворствовать их устроителям, принять шаги по обеспечению должных условий для работы российских учреждений", - сказала она.

По словам Захаровой, в ходе акции был заблокирован центральный вход на территорию диппредставительства. Активисты развернули плакаты с оскорблениями и при помощи лазерной установки проецировали на фасад здания надписи с использованием нецензурной лексики. Прибывшие на место усиленные наряды национальной гвардии Украины от каких-либо действий по пресечению акции и наведению порядка воздержались, подчеркнула Захарова.

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