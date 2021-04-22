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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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В МИД Чехии пригласили российского посла в Праге

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова отметила, что "чешская дипломатия пошла на маневр"
Посол РФ в Чехии Александр Змеевский Сергей Фадеичев/ТАСС
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Посол РФ в Чехии Александр Змеевский
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чехии решило пригласить российского посла в Праге до намеченного на сегодня разговора главы чешского диппредставительства в МИД РФ. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

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"Чешская дипломатия пошла на маневр. Видимо, услышав наши вчерашние заявления о том, что разговор будет продолжен МИД с послом Чехии, решила поговорить с нашим послом в Праге до этой встречи, - отметила она. - Главное, чтобы, идя на маневр, Прага не зашла в пике".

Позже источник сообщил ТАСС, что посол РФ в Чехии Александр Змеевский прибыл в здание МИД республики, где состоится его встреча с представителями руководства внешнеполитического ведомства.

Ожидается беседа по вопросу обострения ситуации в российско-чешских отношениях, сказал собеседник агентства.

Ранее МИД Чехии сообщил в Twitter, что решение о будущем отношений между странами будет объявлено в 15:00 (16:00 мск).

Теги
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