Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех вредных выбросов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Об этом он заявил, выступая на саммите лидеров по вопросам климата.

"Было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов выбросов в атмосферу. Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты и активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата", - заявил он.

По словам Путина, "следует учитывать все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление". "К примеру, на долю метана приходится 20% антропогенных выбросов. И каждая его тонна создает парниковый эффект в 25-28 раз больший, чем тонна СО2. Если бы, скажем, в предстоящие 30 лет удалось сократить эмиссию метана в два раза, то, по мнению экспертов, глобальная температура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса. Что, кстати, составляет до 45% разницы между текущей температурой и целью Парижского соглашения", - отметил глава российского государства.

Путин также заверил, что Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, которые собираются инвестировать в чистые технологии в РФ.

"Убежден, борьба за сохранение климата призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность даже преференций для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии в том числе и у нас в стране", - сказал он.

Договоренности по линии ООН

Владимир Путин назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов.

"Считаем, что надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций", - сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что Россия со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в этой сфере. Прежде всего, по словам Путина, это касается реализации рамочной конвенции ООН об изменении Климата, Киотского протокола и Парижского соглашения. Президент добавил, что Россия ведет энергичную работу по формированию в стране современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего его сокращение.

Путин рассказал, что в своем ежегодном послании парламенту в числе важнейших направлений работы он обозначил задачу существенно ограничить к 2050 году накопленный объем чистой эмиссии. "Несмотря на размеры России, особенности географии, климата и структуры экономики - эта задача, уверен, реализуема", - заявил глава государства.

Он обратил внимание на то, что по сравнению с 1990-м годом Россия в большей степени, чем многие другие страны сократила выбросы парниковых газов. По его данным, их объем уменьшился в два раза - с 3,1 млрд тонн эквивалента СО2, до 1,6 млрд тонн. "Это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики, ведущейся в последние двадцать лет, - констатировал президент. - Как результат сейчас 45% нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. Уровень эмиссии парниковых газов атомными электростанциями на всем их жизненном цикле, как известно, почти нулевой".

Путин сделал акцент на том, что климатическая дискуссия лидеров показывает, насколько глубоко все страны разделяют озабоченность, связанную с изменением климата, насколько все заинтересованы в активизации международных дискуссий по решению этой проблемы. "От успеха этих усилий во многом зависит судьба всей планеты, перспективы развития каждой страны, благополучие и качество жизни людей", - заключил глава российского государства.

Сотрудничество с другими странами

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с другими странами для решения острых глобальных вопросов, в том числе проблемы изменения климата, заявил Путин.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Российская Федерация искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества с тем, чтобы продолжить поиск действенных решений проблемы изменения климата, - подчеркнул глава российского государства. - Как, впрочем, и всех других острых глобальных проблем".

По мнению Путина, этому и должны послужить итоги саммита по вопросам климата. Российский лидер также подчеркнул, что глобальное развитие должно быть "не просто "зеленым", но и устойчивым во всей полноте этого понятия".

"Причем для всех стран без исключения, - заметил президент РФ. - А соответственно, тесно увязываться с продвижением вперед по таким актуальным направлениям, как борьба с бедностью и сокращение разрывов в развитии между странами".

США проводят 22-23 апреля международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров.

Преференции иностранным инвесторам

Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, которые собираются инвестировать в чистые технологии в РФ, заявил Путин.

"Убежден, борьба за сохранение климата призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность даже преференций для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии в том числе и у нас в стране", - сказал он.

Утилизация попутного газа

Путин заявил о планах наращивать в РФ объемы утилизации попутного газа.

"Мы намерены и далее наращивать объемы утилизации попутного газа, реализовывать масштабную программу экологической модернизации и повышения энергоэффективности во всех сферах экономики, обеспечивать улавливание, хранение и использование углекислого газа от всех источников", - сказал глава государства.

"Создаем также инфраструктуру производства водорода как в качестве сырья, так и энергоносителя", - отметил Путин. Он подчеркнул, что "в Сахалинской области начат пилотный проект по формированию системы углеродного ценообразования и торговли углеродными единицами". По словам Путина, осуществление данного проекта "позволит достичь углеродной нейтральности этого российского региона уже к 2025 году".