Захарова: РФ считает важным заслушать в СБ ООН отчет об итогах миссии НАТО в Афганистане

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия считает важным услышать в Совете Безопасности ООН отчет о результатах миссии НАТО в Афганистане. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все-таки важно было бы заслушать отчет в Совете Безопасности ООН о многолетних усилиях, которые предпринимали соответствующие контингенты", - сказала она.

Она подчеркнула, что миссия альянса в Афганистане может быть охарактеризована как провальная. Дипломат обратила внимание на то, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) контролирует более половины страны. "Потенциал "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) снижен, однако ячейки террористической организации, согласно данным ООН, по-прежнему присутствуют в 11 афганских провинциях. Кроме того, на фоне присутствия войск НАТО Афганистан стал прибежищем для новой глобальной террористической угрозы в лице группировки ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), насчитывающей в стране до 4 тыс. боевиков и регулярно осуществляющей теракты, в том числе в Кабуле", - указала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ констатировала, что за время натовского присутствия в Афганистане площади культивации опийного мака выросли более чем в 20 раз. "На Афганистан приходится свыше 80% мирового рынка опиатов. Согласно данным ООН, 24 из 34 провинций страны являются наркопроизводящими", - информировала она.

По ее словам, несмотря на многомиллиардные вливания, Афганистан остается беднейшей страной Азии с высоким уровнем коррупции и безработицы. Кроме того, как отметила дипломат, растворились миллиарды долларов на подготовку сотрудников для афганских национальных силовых структур. "Американцы и другие натовцы, уходя, обещали поддержку афганских силовиков. Получится ли у них это сделать, большой вопрос, поскольку за двадцать лет альянс так и не справился с задачей создания местных боеспособных силовых структур, которые могли бы самостоятельно защитить страну и обеспечить правопорядок в ней", - резюмировала Захарова.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. В тот же день НАТО по итогам видеоконференции глав МИД и министров обороны альянса приняла заявление, в котором говорится о решении начать вывод войск альянса к 1 мая.