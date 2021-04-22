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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Захарова: РФ удовлетворена процессом восстановления иранской ядерной сделки

По словам официального представителя МИД РФ, Россия отмечает нацеленность всех вовлеченных сторон, включая США, на достижение положительного результата

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Москва удовлетворена работой по реанимации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы в целом удовлетворены тем, как движется работа по реанимированию СВПД в рамках консультаций между нынешними странами - участницами плана и представителями США", - сказала она.

По ее словам, многие российские наработки "были восприняты, нашли отражение в переговорном процессе". Россия отмечает нацеленность всех вовлеченных сторон, включая США, на достижение положительного результата, подчеркнула Захарова.

"Вопрос о пересмотре договоренностей 2015 года не рассматривается. Мы воспринимаем это как свидетельство признания безальтернативности СВПД. Исходим из того, что все необходимое для перезапуска СВПД на полную мощность подробно зафиксировано в нем самом", - отметила официальный представитель МИД РФ.

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ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаЗахарова, Мария Владимировна
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