Госдума в мае планирует рассмотреть 71 законопроект и заслушать отчет правительства

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг утвердила календарь работы нижней палаты на май, который включает в себя 71 законопроект, отчет правительства о работе за предыдущий год и начало реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"В проект календаря на май включен 71 законопроект. 27 [законопроектов будут рассмотрены] во втором чтении, 42 [законопроекта будут рассмотрены] в первом чтении", - сообщил на заседании первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Он также отметил, что депутатам предстоит рассмотреть две ратификации, в том числе договор с Казахстаном о военном сотрудничестве. Парламентарий уточнил, что 48 законопроектов внесены правительством, 17 - депутатами Госдумы.

"В первом чтении планируется рассмотреть ряд правительственных законопроектов во исполнение поручений президента РФ, - продолжил Мельников. - Подготовлены изменения в Бюджетный кодекс, регулирующие предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам". Среди других правительственных законопроектов первого чтения - изменения в Налоговый кодекс, связанные с совершенствованием порядка уплаты налогов, сборов, страховых взносов. Данным законопроектом предусматривается распространение института единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей.

В календарь также вошел законопроект, который дает Московскому государственному университету имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургскому государственному университету возможность самим осуществлять полномочия учредителей юридических лиц, входящих в научно-образовательный комплекс, и собственника их имущества. Кроме того, депутаты планируют во втором чтении рассмотреть законопроект о минимальном гарантированном доходе должников. Инициатива позволит сохранить на счетах граждан сумму в размере прожиточного минимума трудоспособного человека, неподлежащую списанию за долги.

"12 мая на заседании Государственной думы запланирован ежегодный отчет правительства о результатах его деятельности за прошедший год", - добавил первый вице-спикер палаты.

Мельников также указал, что, согласно решению Совета Госдумы, фракции и комитеты до 23 апреля должны будут представить предложения по итогам послания президента, чтобы затем профильная рабочая группа утвердила соответствующий план первоочередных мер по его реализации. Депутат заверил, что все законопроекты во исполнение послания "будут рассматриваться в первоочередном порядке".