Россия призвала проверить британский законопроект об иноагентах

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия призывает мировое сообщество провести проверку законодательной инициативы правительства Великобритании о регулировании работы иноагентов, предусматривающей создание реестра физических и юридических лиц, действующих в интересах другого государства. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на целый ряд готовящихся законодательных инициатив правительства Британии. Их цель - противодействие злонамеренной деятельности иностранных государств, естественно, прежде всего России и Китая. Особый интерес в этой связи вызывает нормативный акт о регулировании работы иноагентов, который предусматривает формирование реестра, отсутствие регистрации в котором повлечет уголовную ответственность, - сказала она. - Мы призываем международное сообщество подвергнуть тщательной экспертизе указанные законодательные инициативы на предмет соответствия международно-правовым нормам и обязательствам Британии".

Как отметила Захарова, тот факт, что разработка новых законов в Британии сопровождается ярой антироссийской риторикой, вызывает беспокойство. "Мы видим в этом желание британских политических элит продолжать курс на искусственное раскручивание угрозы мифического российского вмешательства. Делается это все не в добросовестных интересах. Лондон до сих пор не представил ни одного доказательства подобных обвинений в адрес РФ. Все голословно", - напомнила официальный представитель МИД.

По словам дипломата, создается впечатление, что "британская сторона пытается удержать на плаву эту давно исчерпавшую себя надуманную тему для обоснования рестриктивных мер в отношении российских и русскоязычных журналистов, а также граждан РФ, проживающих и работающих на территории Великобритании".

"Мы надеемся, что Лондон избежит шпиономании в духе холодной войны", - добавила Захарова.