Захарова: программа США по вознаграждению ради правосудия нарушает права человека

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. МИД РФ солидарен с выводами спецдокладчика ООН по правам человека и экспертов Совета по правам человека (СПЧ) о несоответствии программы США по вознаграждению ради правосудия международным нормам права по защите и поощрению прав человека. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Мы ознакомились с совместным заявлением [спецдокладчика ООН по правам человека и рабочей группы СПЧ по программе США вознаграждения ради правосудия]. Мы разделяем оценки, высказанные в документе о несоответствии данной программы международным стандартам в области защиты и поощрения прав человека", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что предложение США использовать деньги для обмена на информацию о лицах, по отношению к которым официально не выдвинуто обвинений, противоречит "базису юриспруденции, права, презумпции невиновности". В данном случае, пояснила она, эти граждане оказываются лишенными необходимых процессуальных гарантий, а также права на защиту.

Помимо этого, официальный представитель МИД отметила, что с данной программой США незаконно вмешиваются в личную и семейную жизнь невиновных с юридической точки зрения лиц и посягают на их честь и достоинство. По словам Захаровой, в этой программе также предусмотрено предоставление связанным, по мнению США, с терроризмом иностранным гражданам вознаграждения за сотрудничество, а отказ чреват угрозами. "Это, конечно, противоречит одному из основополагающих международных стандартов справедливого судебного разбирательства, праву не свидетельствовать против себя. <...> Более того, тем самым американские правоохранители фактически перекладывают бремя доказывания с себя на конкретных физических лиц", - добавила она.

"Таким образом, мы не можем не солидаризироваться с выводом экспертов СПЧ о том, что данная программа должна быть приведена в соответствие с нормами международного права", - подытожила Захарова.