Захарова заявила об "избирательной близорукости" Нидерландов в вопросах прав человека

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Нидерланды проявляют "избирательную близорукость" в вопросах прав человека, хотя и присвоили себе статус арбитра в этой проблематике в последнее время. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нидерланды, которые за последнее время присвоили себе роль арбитров в сфере правочеловеческой проблематики, проявляют странную избирательную близорукость", - сказала она, комментируя расследование голландских СМИ о незаконном сборе и распространении персональных данных Национальным координатором по безопасности и борьбе с терроризмом Нидерландов.

"Власти проигнорировали претензии общественности, ограничились обещанием создать, как они сказали, более прочную правовую основу функционирования того самого ведомства, которое подобным образом провинилось. Ничего предосудительного в несанкционированном сборе информации о своих гражданах руководство страны не усмотрело", - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, подобные инциденты "весьма показательные". "Нидерландам пора бы, в общем-то, быть ближе к реальности и сначала разобраться со своими проблемами, а потом уже учить, критиковать и порицать других", - резюмировала дипломат.