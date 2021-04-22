Захарова заявила, что Чехия встала на путь разрушения отношений с Россией

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чехия в настоящий момент встала на путь разрушения отношений с Россией, ответ Москвы не заставит себя ждать. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления Праги.

"На тот момент, в котором мы сейчас находимся, Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать", указала дипломат.

Захарова напомнила о "красных линиях", упомянутых президентом России Владимиром Путиным накануне в послании Федеральному собранию, и отметила, что Москва не позволит никому их нарушить. "Мы очень долго терпели. Мы теперь отвечаем уже без какого-либо романтического флера в надежде на благоразумие. Мы отвечаем так, как, с одной стороны, положено в рамках международного права, с другой стороны, как заложено это традицией дипломатии и, в-третьих, так, как это выгодно нам. Но при этом мы действительно исповедуем миролюбивый подход, ориентированный на сотрудничество", - добавила дипломат.

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток республики) в 2014 году. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.