{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин считает эффективными процессы интеграции в Союзном государстве по линии спецслужб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Работа над интеграционными процессами в рамках Союзного государства идет эффективно по различным направлениям, в том числе по линии спецслужб. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Работа в целом идет неплохо по всем направлениям, команды наши работают весьма эффективно, имею ввиду и правительственную команду, и команду по линии администрации, но вот, как видим теперь, и по линии специальных служб", - сказал Путин. Президент РФ добавил, что "в области ВТС происходит углубление кооперации, и в области безопасности в самом широком смысле этого слова".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
Медведев заявил о множестве желающих ущемить интересы России
По словам председателя "Единой России", его партия будет "всячески поддерживать" внешнеполитический курс, обозначенный президентом РФ Владимиром Путиным
Читать полностью