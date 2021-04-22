Путин считает эффективными процессы интеграции в Союзном государстве по линии спецслужб

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Работа над интеграционными процессами в рамках Союзного государства идет эффективно по различным направлениям, в том числе по линии спецслужб. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Работа в целом идет неплохо по всем направлениям, команды наши работают весьма эффективно, имею ввиду и правительственную команду, и команду по линии администрации, но вот, как видим теперь, и по линии специальных служб", - сказал Путин. Президент РФ добавил, что "в области ВТС происходит углубление кооперации, и в области безопасности в самом широком смысле этого слова".