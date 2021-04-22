Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. По словам главы государства, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с РФ, Москва будет это приветствовать.

Для решения проблемы Донбасса руководству Украины нужно общаться с ДНР и ЛНР, а уже потом с Россией, отметил Путин.

Президент добавил, что предложения о переносе контактной группы по Донбассу из Минска похожи на попытку уклониться от реального решения проблем.

Новость дополняется.