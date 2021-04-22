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Медведев заявил о множестве желающих ущемить интересы России

По словам председателя "Единой России", его партия будет "всячески поддерживать" внешнеполитический курс, обозначенный президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Попытки ущемить интересы России на международной арене не прекращаются, "желающих много". Об этом заявил в четверг председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и президиума генсовета партии.

По его словам, "Единая Россия" будет "всячески поддерживать" внешнеполитический курс, обозначенный президентом РФ Владимиром Путиным, "выступая за укрепление сотрудничества с различными странами, [но], конечно, не допуская в то же время ущемления интересов нашей страны".

"А такие попытки не прекращаются, желающих много, о чем тоже вчера в послании [президента Федеральному собранию] было сказано", - заметил Медведев.

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Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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