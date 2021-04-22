Медведев: единороссы проконтролируют расходование средств на реализацию послания Путина

ГОРКИ, 22 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" будет контролировать расходование денег, которые выделяются на решение задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании парламенту, сообщил в четверг председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро Высшего совета, президиума Генсовета и комиссии по подготовке предвыборной программы "Единой России".

"Послание определяет жизнь нашего государства и общества на ближайшую перспективу, перед всеми органами власти поставлены важные задачи, связанные с эффективным развитием экономики страны, ее социальной сферы, обеспечением обороны и безопасности государства. "Единая Россия", будучи правящей партией, должна принять самое активное участие в их решении", - указал Медведев. "По каждому направлению послания мы договорились создать рабочую группу, определить ответственных, наша общая задача - выполнить те решения, те поручения, которые были поставлены президентом, максимально быстро и максимально эффективно", - подчеркнул председатель партии.

По его словам, "вести работу над законодательным обеспечением послания, обсуждать ее с людьми нужно будет на всех уровнях представительной власти".

Среди приоритетов работы председатель партии в первую очередь назвал реализацию планов, направленных на укрепление социального государства. Медведев отметил, что президент обратил внимание на инициативы "Единой России" по обновлению парка школьных автобусов, приобретение машин скорой помощи для малых городов и сел, стопроцентную оплату больничных родителям детей до семи лет, компенсацию стоимости детских путевок в лагеря, а также на модернизацию коммунальной инфраструктуры, необходимой для всех городов и районов. "На решение этих и других задач выделяются значительные средства, расходование которых будет находиться на особом контроле нашей партии", - пообещал Медведев.

Он впервые за долгое время проводит нынешнее совещание в очном режиме, но часть участников встречи подключаются к ней по видеосвязи.