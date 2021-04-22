Посольство РФ в Словакии считает абсурдными обвинения в адрес сотрудников дипмиссии

ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Словакии считает абсурдными обвинения словацкой стороны по адресу его сотрудников, которые были объявлены персонами нон грата. Об этом ТАСС в четверг заявил пресс-секретарь дипломатического представительства Владислав Куликов.

"Посольство подтверждает получение ноты с объявлениям словацкой стороной трех сотрудников персонами нон грата, - сказал он. - Обвинения наших сотрудников в какой-либо противоправной деятельности, тем более которая направлена против Словакии, абсолютно безосновательны. Решение словацкого правительства трудно расценить иначе как шаг, противоречащий исторически добрым отношениям между народами наших стран. Российская сторона оставляет за собой право на соответствующую реакцию на действия словацких властей, о содержании которой они будут проинформированы в ближайшее время".

Ранее премьер-министр республики Эдуард Хегер сообщил, что власти Словакии приняли решение объявить персонами нон грата трех российских дипломатов.