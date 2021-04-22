Россия заявила протест послу Чехии из-за новых действий Праги в отношении дипломатов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке был заявлен решительный протест в связи с новыми недружественными действиями Праги в отношении российских дипломатов.

Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"22 апреля в МИД России был вызван посол Чешской Республики Витезслав Пивонька, - говорится в комментарии. - Ему был заявлен решительный протест в связи с предпринятыми сегодня Прагой дополнительными ограничительными мерами в отношении сотрудников российского посольства в Праге".