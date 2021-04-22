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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Володин заявил, что общий план законодательной работы по реализации послания очерчен

Спикер Госдумы считает правильным сейчас вместе с правительством создать рабочие группы по законопроектам

ГОРКИ, 22 апреля. /ТАСС/. План работы над законопроектами в рамках реализации послания президента Федеральному собранию подготовлен, депутаты Госдумы приступят к этой работе в мае, чтобы в июне выйти на принятие инициатив. Об этом в четверг заявил спикер палаты Вячеслав Володин на совместном заседании бюро Высшего совета, президиума Генсовета и комиссии по подготовке предвыборной программы "Единой России".

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"Много законов [во исполнение послания] вступают в силу с 1 июля, а это значит - нам надо их принимать в мае, в начале июня. Есть решения, которые вступают [в силу] в августе. Но учитывая отпуска, нам также надо будет принимать их в июне", - сказал Володин.

"Еще раз хочу подчеркнуть: есть и понимание, и уже план работы, который очерчивает весь массив рассматриваемых законов, подготовлен. Поэтому считаю, что нам просто надо сконцентрироваться над его реализацией и выполнить ту работу, которая необходима, именно в эти сроки", - добавил спикер.

По словам Володина, с учетом графика работы Совета Федерации и необходимости проведения консультаций с правительством "есть настрой на отмену майских отпусков и сочетание работы в регионах с работой в комитетах". Председатель Госдумы отметил, что палате предстоит сначала принять порядка десяти первоочередных законопроектов.

"Считаем правильным сейчас вместе с правительством создать рабочие группы по законопроектам", - добавил Володин.

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Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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