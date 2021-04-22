Медведев считает, что формат видеоконференций снижает остроту дискуссий

ГОРКИ, 22 апреля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев уверен, что повестка, с которой партия идет на выборы, должна обсуждаться открыто, а не кулуарно. Об этом он сказал в четверг на совместном заседании бюро Высшего совета, президиума Генерального совета и комиссии по подготовке предвыборной программы партии.

"То, что мы с вами обсуждаем, это открытая повестка дня, то, с чем партия идет на выборы", - сказал он, поясняя необходимость открытой трансляции мероприятия.

Не все участники встречи были в курсе, идет ли еще прямая трансляция заседания, а иные и вовсе не знали о том, что она велась. Мероприятие к тому моменту уже около часа транслировалось на сайте партии и на ее страницах в соцсетях.

Некоторые участники заседания сидели рядом, другие присутствовали в режиме видео-конференц-связи. "Приятно, что мы с вами не по телевизору все это обсуждаем, - прокомментировал такой смешанный формат Медведев. - По телевизору иногда, если по-честному, и спорить-то не хочется".