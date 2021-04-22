"Единая Россия" подготовит проект предвыборной программы к июню

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Проект предвыборной программы "Единой России" к выборам в Госдуму должен быть готов уже к началу июня. Об этом сообщил в четверг глава высшего совета единороссов Борис Грызлов на совместном заседании бюро высшего совета, президиума генсовета и программной комиссии партии.

Он напомнил, что основой программы партии станет послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. "К официальному началу кампании мы должны представить не только предвыборную программу, но и ряд результатов реализации послания. Более того, инициативы партии могут войти в пакеты тех предложений, которые президент поручил правительству подготовить к 1 июня и к 1 июля текущего года", - заявил Грызлов, заверив, что "Единая Россия" как правящая партия будет "всемерно содействовать этой работе правительства, привлекать к ней дополнительные ресурсы экспертной и общественной поддержки".

"Это значит, что партия обязана действовать быстрее, чем когда бы то ни было", - уверен глава высшего совета единороссов.

Грызлов полагает, что предложения для программы должны быть подготовлены к июню. "Будет правильно, если к июню сможем обобщить имеющиеся предложения, согласовать их между собой, конкретизировать по каждой территории, то есть уже к июню у нас должен быть на руках проект программы", - пояснил он.

Тем более, обратил внимание представитель руководства партии, к 1 июня партия планирует подвести итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. "Полагаю, что лучшие предложения кандидатов [предварительного голосования] могут войти в проект программы", - допустил он. "Дальше мы обсудим подготовленный проект внутри партии, с широким кругом избирателей, по итогам доработки выйдем на принятие съездом партии", - уточнил Грызлов, указав, что это произойдет на съезде в августе.

Этапы съезда

В свою очередь секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак пояснил, что съезд партии пройдет в три этапа. Первый, по его словам, состоится в середине июня, после назначения избирательной кампании, "на нем будет принята программа и утверждены списки кандидатов, которые представят партию на выборах". "После этого кандидаты едут с этой программой, принятой за основу, в территории, дособирают туда предложения и наказы граждан, формируя таким образом народную программу. В августе мы проводим второй этап съезда, скромно, по-рабочему, утверждаем программу уже в окончательной редакции, публикуем ее", - продолжил он.

"После 19 сентября состоится третий этап съезда, на котором мы подведем итоги [выборов]", - заключил Турчак.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев подчеркнул, что о существовании партийной программы "люди должны узнать раньше августа". "Это должно быть в повестке дня, чтобы не возникло ощущения, что мы эту программу выкатили к середине августа, а до этого ее как бы нет. Чтобы наши оппоненты не сказали: "Непонятно, с чем эти товарищи идут на выборы", - отметил он.

В ответ на это Турчак заверил, что публичной программа станет уже на первом этапе съезда в июне.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года.