Володин предложил обсудить "сшивку" рейтингов "Единой России" и ее лидеров в регионах

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил заранее обговорить региональные компоненты предвыборной программы "Единой России" с лидерами региональных групп партии в том числе с тем, чтобы ускорить привязку их рейтинга к рейтингу единороссов в субъектах РФ. С таким предложением он выступил в ходе совместного заседания бюро высшего совета, президиума генсовета и комиссии по подготовке предвыборной программы партии.

"Как предложение. Я вот вижу, что с нами принимают участие в разговоре и [мэр Москвы] Сергей Семенович Собянин, [заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации] Фарид Хайруллович [Мухаметшин], и [глава республики Крым] Сергей Аксенов, [гендиректор ГК "Ростех"] Сергей Викторович Чемезов, - сказал Володин. - О чем речь идет: совершенно очевидно, что у нас будут лидеры региональных списков, мы на них рассчитываем, они по идее должны партии добавить [рейтинг в регионе]".

"Было бы правильно их собрать и, может быть, поговорить о региональных компонентах программы. Потому что вот с этим можно не откладывать до августа", - продолжил Володин.

Спикер отметил, что необходимо время для того, что "сшить рейтинг" лидера регионального списка с рейтингом партии. В качестве примера Володин привел Собянина в Москве и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в Санкт-Петербурге. "Рейтинг в этом плане Собянина в разы отличается в положительную сторону, но сшить его с рейтингом партии - время", - пояснил политик.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года.