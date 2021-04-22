Россия призвала вернуться в ближайшие недели к очной работе СБ ООН

ООН, 22 апреля. /ТАСС/. Россия выступает за возобновление заседаний Совета Безопасности ООН в очном формате с одновременным отказом от видеоконференций. Об этом заявил в четверг на заседании СБ первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Во время проходящего в видеоформате заседания связь неоднократно прерывалась, а некоторые участники не могли подключиться к конференции. Особые сложности испытывали представители США.

"Хотел бы выразить глубокое сожаление в связи с серьезными техническими проблемами в ходе нашей сегодняшней видеоконференции, основной жертвой которых стали наши американские коллеги, - отметил Полянский. - Данная ситуация красноречиво показывает, что Совет Безопасности не может полностью опираться в своей работе на интернет. Полагаем, что это хороший повод для всех нас принять, наконец, решение о возобновлении физических встреч в зале СБ ООН".

"Как вы знаете, Россия последовательно выступает в пользу такого сценария, начиная с осени прошлого года, - продолжил дипломат. - Призываем вьетнамское и будущее китайское председательство предпринять практические шаги для решения этого не просто созревшего, а перезревшего вопроса".

СБ ООН работает в удаленном формате с весны прошлого года, когда в Нью-Йорке были введены строгие карантинные меры из-за пандемии коронавируса. Вьетнам председательствует в Совбезе в апреле, а Китай - в мае.