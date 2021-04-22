Постпред РФ: ОЗХО превращается в инструмент политического давления на неугодные страны

ГААГА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. ОЗХО усилиями западного сообщества превращается в инструмент политического давления на неугодные страны в целях достижения своих геополитических интересов. Об этом заявил в четверг ТАСС постпред РФ при организации Александр Шульгин, комментируя принятие на 25-й Конференции государств-участников резолюции, ограничивающей права и привилегии Сирии.

"Это абсолютно пагубное решение, которое делает работу организации еще более политизированной и непредсказуемой, - отметил он. - Изначально техническая по своей природе, призванная содействовать уничтожению имеющихся запасов химоружия в мире и создавать необходимые условия для невоспроизводства этого вида ОМУ в будущем, ОЗХО усилиями западного сообщества, в котором "первую скрипку играет" США, Франция, Великобритания и другие страны - превращается в инструмент политического давления на неугодные страны в целях достижения своих геополитических интересов". "Очень опасный крен, чреватый непредсказуемыми последствиями", - подчеркнул дипломат.

"По сути, западниками послан четкий сигнал: кто не с нами, из того мы сделаем преступный режим, изгоя, - заметил Шульгин. - На месте Сирии может в следующий раз оказаться любая другая страна, чьи власти по каким-то причинам окажутся неугодными блюстителям выдуманного ими миропорядка, основанного не на международном праве, а на выдуманных ими самими правилах".

Ранее члены ОЗХО одобрили резолюцию, ограничивающую права и привилегии Сирии. В голосовании приняли участие 136 государств, поддержали резолюцию 87 из них. Россия и еще 14 стран высказались против документа, который лишает арабскую республику права участвовать в голосованиях на Конференции государств - участников ОЗХО и в Исполнительном совете организации, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии конференции, совета и вспомогательных структур.

Резолюция была вынесена на рассмотрение членов ОЗХО по инициативе Франции и поддержана 46 государствами. Поводом для ее подготовки стал доклад группы по расследованию и идентификации, который был опубликован 8 апреля 2020 года. В документе утверждается, что власти Сирии несут ответственность за три инцидента с отравляющими веществами, которые имели место в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс в марте 2017 года. Деятельность данной группы неоднократно подвергалась критике со стороны РФ.