Постпред РФ: лишение Сирии прав в ОЗХО может обострить отношения с властями страны

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Решение о лишении Сирии прав и привилегий в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) может обострить отношения с властями страны. Об этом заявил в четверг постпред РФ при организации Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия-24".

"На первый взгляд, стимулов к дальнейшему сотрудничеству с организацией у Сирии остается все меньше и меньше. Спрашивается, зачем Сирии взаимодействовать с техсекретариатом, принимать различные делегации, разрешать визиты объектов, коль скоро все, что сирийцы ни делают, идет насмарку? Поэтому можно предвидеть дальнейший период напряженности", - сказал он.

Шульгин отметил, что данное решение - это только первый шаг в кампании по демонизации сирийских властей. "В общем, подоплека сугубо политическая. Это геополитическая повестка дня группы западных стран", - подчеркнул он.

Ранее члены ОЗХО одобрили резолюцию, ограничивающую права и привилегии Сирии. В голосовании приняли участие 136 государств, поддержали резолюцию 87 из них. Россия и еще 14 стран высказались против документа, который лишает Сирию права участвовать в голосованиях на КГУ и в Исполнительном совете, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии упомянутых конференции, совета и вспомогательных структур.

Резолюция была вынесена на рассмотрение членов ОЗХО по инициативе Франции и поддержана 46 государствами. Поводом для ее подготовки стал доклад группы по расследованию и идентификации, который был опубликован 8 апреля 2020 года. В документе утверждается, что власти Сирии несут ответственность за три инцидента с отравляющими веществами, имевшие место в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс в марте 2017 года.