Захарова: большую часть сотрудников посольства Чехии составляли российские граждане

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские граждане составляли большую часть сотрудников чешской дипмиссии в Москве. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала .

"Мы никогда не нанимали. Это не в практике российской дипломатической службы на месте принятых граждан той страны, где аккредитовано наше посольство, [нанимать] в качестве либо дипломатов, либо административно-технического персонала. Что касается Чехии, то значительную, большую часть сотрудников их дипломатических миссий здесь, в России, составляли российские граждане", - пояснила Захарова.

Ранее МИД сообщил, что российская сторона передала послу Чехии требование сократить число сотрудников чешского диппредставительства в Москве, нанятых на месте, и указала на свое право принять дальнейшие меры в случае продолжения антироссийской кампании Праги. Таким образом, все категории сотрудников посольства Чехии в количественном отношении будут приведены к паритету с посольством России в Праге.

По словам Захаровой, чешские власти не осознавали последствий своей интриги в отношении Москвы, высылая российских дипломатов, и получили ответ, который не снился им и в страшных снах. "Начиная вот эту вот жуткую интригу, Прага даже не понимала, во что сама себя втягивает. Они получили то, о чем даже не мечтали в страшном сне. Помимо вот этих странных, диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово "паритет". Ну, паритет так паритет", - сказала она.

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Чешская сторона называла симметричный ответ Москвы - объявление персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии - "неадекватными мерами" и требовала их вернуть до 13:00 мск четверга.

Прага приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году. МИД РФ выражал чешской стороне решительный протест.