Совфед рассмотрит законы о запрете изымать животных за долги и отмене дня тишины

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу рассмотрит законы о запрете изъятия у граждан за долги домашних животных, отмене дня тишины в день перед выборами при многодневном голосовании, наделении тренеров спортивных школ и центров статусом педагогов, а также о запрете вида на жительство за рубежом для госслужащих и военных.

В рамках правительственного часа перед сенаторами выступит председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, который расскажет о роли государственной корпорации в реформе институтов развития. Кроме того, генпрокурор РФ Игорь Краснов представит доклад о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о проделанной работе по их укреплению за 2020 год.

Запрет изъятия домашних животных за долги

Совфед в пятницу может одобрить закон, которым вводится запрет на изъятие у граждан за долги домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности.

Сегодня в Гражданском процессуальном кодексе РФ содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь он будет дополнен указанием на домашних питомцев, определенных в законе об ответственном обращении с животными.

Согласно тексту, не могут быть изъяты животные, не используемые в предпринимательской деятельности.

Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (оба от фракции "Единая Россия").

Приравнивание тренеров к педагогам

Также в пятницу сенаторы рассмотрят закон, наделяющий тренеров спортивных школ и центров статусом педагогических работников.

"Принятие законопроекта обеспечит перевод организаций, осуществляющих спортивную подготовку в качестве основной цели деятельности, в образовательные организации, а участников спортивной подготовки, соответственно, в обучающихся и педагогических работников", - говорится в пояснительной записке.

Законом вводится понятие "тренер-преподаватель". Это физлицо, которое "имеет соответствующее среднее профессиональное образование или высшее образование, организует учебно-тренировочный процесс, включая проведение со спортсменами, обучающимися учебно-тренировочных мероприятий, а также руководит их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов". Как поясняли ранее в кабмине, тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями.

Закон должен вступить в силу с января 2023 года. Тренеры, работающие в организациях, реализующих программы спортивной подготовки, до вступления закона в силу будут переведены на должности тренера-преподавателя или старшего тренера-преподавателя с их письменного согласия не позднее 1 сентября 2023 года, но не ранее "момента выдачи указанным организациям временной лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам и при условии отсутствия у таких лиц ограничений на занятие педагогической деятельностью".

Стаж работы в должности тренера будет засчитан в стаж педагогической работы.

ВНЖ за рубежом для госслужащих и военных

Члены палаты рассмотрят в пятницу пакет законов о введении запрета для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и ряда других категорий лиц на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом.

Инициатива была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в конце ноября прошлого года, она направлена на развитие новых норм конституции. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2021 года.

Изменения вносятся более чем в 20 федеральных законов. В первую очередь предусматривается запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание за границей.

Кроме того, такие лица должны будут уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства, приобретении иностранного гражданства или получении вида на жительство за рубежом. Лицам с иностранным гражданством или видом на жительство запрещается замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформление допуска к гостайне.

В закон "О государственной охране" вводится норма о том, что военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим, работником органов государственной охраны может быть гражданин РФ, "не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства".

Для всех лиц, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ, Росгвардии, органах ФСБ, Службе внешней разведки, военной прокуратуре, военных органах Следственного комитета и других военных структурах, теперь будет предусмотрен не только действующий запрет на иностранное гражданство, но и запрет на вид на жительство или иные документы, подтверждающие право на постоянное проживание за рубежом.

Отмена дня тишины

Также в повестке пленарного заседания значится закон, который позволяет в течение пяти дней обжаловать решения избирательных комиссий в суде, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов. Кроме того, документ предусматривает фактическую отмену дня тишины в день перед выборами при многодневном голосовании.

Он был внесен в Думу кабмином. Как отмечали авторы инициативы, сегодня обжаловать решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата можно не только в суде, но и обратившись в вышестоящий избирком. Однако срок оспаривания исчисляется со дня вынесения первоначального решения, что приводит к тому, что гражданин, избрав досудебный способ защиты своих прав, в последующем не успевает обратиться в суд в установленные законом сроки и фактически лишается права на судебную защиту. На это также указано в постановлении Конституционного суда РФ от 24 марта 2020 года.

В связи с этим предлагается установить, что в случае обжалования решения избирательной комиссии или комиссии референдума об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов или инициативной группы по проведению референдума исковое заявление может быть подано в течение пяти дней со дня принятия вышестоящим избиркомом решения оставить жалобу без удовлетворения. Соответствующие поправки будут прописаны в Кодексе административного судопроизводства РФ.

Кроме того, закон предусматривают фактическую отмену дня тишины в день перед выборами при многодневном голосовании. Согласно поправкам, предвыборная агитация должна быть завершена в ноль часов по местному времени первого дня голосования. При этом уточняется, что проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.