Нарышкин назвал "убогой и низкой ложью" слова о причастности России к взрывам во Врбетице

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Чехия, обвиняя Россию в причастности к событиям семилетней давности во Врбетице, прикрывалась "убогой и низкой ложью". Об этом заявил в пятницу председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"В своих действиях [Чехия] прикрывалась какой-то такой совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, может быть, только на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития", - сказал он на открытии архивной выставки "Помнит мир спасенный: поздравительные телеграммы и послания советскому народу в связи с Победой над фашизмом".

Чехия в ситуации с дипломатическим скандалом пошла на серьезное обострение в отношениях с Россией и получила соответствующий ответ, заявил Нарышкин. "Политические лидеры, политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности. Отличилась Чехия на наших глазах, страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах пошла на обострение, конфронтацию с Россией. И, признаться, получила свое", - отметил он.