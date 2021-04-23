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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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Нарышкин назвал "убогой и низкой ложью" слова о причастности России к взрывам во Врбетице

Прага в ситуации с дипломатическим скандалом пошла на серьезное обострение в отношениях с Москвой, подчеркнул директор Службы внешней разведки
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Чехия, обвиняя Россию в причастности к событиям семилетней давности во Врбетице, прикрывалась "убогой и низкой ложью". Об этом заявил в пятницу председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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"В своих действиях [Чехия] прикрывалась какой-то такой совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, может быть, только на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития", - сказал он на открытии архивной выставки "Помнит мир спасенный: поздравительные телеграммы и послания советскому народу в связи с Победой над фашизмом".

Чехия в ситуации с дипломатическим скандалом пошла на серьезное обострение в отношениях с Россией и получила соответствующий ответ, заявил Нарышкин. "Политические лидеры, политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности. Отличилась Чехия на наших глазах, страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах пошла на обострение, конфронтацию с Россией. И, признаться, получила свое", - отметил он.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичЧехияРоссияДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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