Захарова: политизация помешала ЕС стать лидером в вопросе производства вакцин

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Излишняя политизация внутри Евросоюза не позволила европейским странам стать лидерами по производству вакцин от коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.

"Давайте тоже будем реалистами и скажем, что Европейский союз просто потерял время. Он мог бы стать лидером и по вакцинации, и по производству вакцин. Но не стал. Почему? Потому что политизация связала руки", - сказала она. По ее мнению, чиновники в ЕС "связали руки и своим промышленникам, и коммерческим компаниям".

"[Запад показал] неспособность противостоять не какой-то всемирной катастрофе, с которой мир никогда в жизни не сталкивался. Да, мир, наверное, не сталкивался с остановкой самолетов и с перекрытием границ такого масштаба, но мир сталкивался с пандемиями и ранее. И оказалось, что лидеры, которые называют себя лидерами мира, на самом деле лидерами не являются, что это просто надувание щек", - добавила Захарова

Ни Германия, ни Франция, ни США не смогли "предложить что-либо миру в качестве образца преодоления пандемии", считает дипломат.