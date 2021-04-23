В пресс-службе Миронова опровергли информацию о возможной смене лидера справороссов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сообщения о возможной смене председателя партии "Справедливая Россия - За правду" не соответствуют действительности, это информационный вброс. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе лидера справороссов Сергея Миронова.

Ранее в СМИ появилась информация, что на съезде в июне партию может возглавить нынешний сопредседатель Захар Прилепин, а Миронов планирует пойти на выборы в Госдуму как одномандатник в Санкт-Петербурге. Источник, близкий к руководству справороссов, подтвердил ТАСС эту информацию, отметив, что этот вопрос "обсуждается всерьез". "На съезде в июне могут обсудить не только предвыборную программу, но и кадровые вопросы, включая вопрос о председателе", - уточнил собеседник агентства.

В то же время в пресс-службе Миронова указанные данные опровергли. "Это фейк, информационный вброс. Это не соответствует действительности", - заверил сотрудник пресс-службы.