Совфед одобрил закон о штрафах за незаконное использование знака прессы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о введении штрафов на незаконное использование знака прессы на массовых мероприятиях, а также за публикацию в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется нормой, по которой использование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя СМИ, предусмотренного законом о митингах, лицом, не имеющим на это права, влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Кроме того, в КоАП вносятся изменения, предусматривающие ответственность за публикацию немаркированных материалов СМИ-иноагентов. За распространение в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, сообщений или материалов иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, или российского юридического лица, включенного в реестр СМИ-иноагентов, без положенной по закону маркировки повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее был принят закон, который распространяет на представителей СМИ все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Помимо этого, он запрещает журналистам, освещающим митинг, проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению. В этом же законе содержится положение о знаке сотрудников СМИ, вид и описание которого будут устанавливаться Роскомнадзором по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России.