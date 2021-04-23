Россия объявила пять польских дипломатов персонами нон грата

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российская сторона информировала вызванного в МИД РФ посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского о своем решении выслать пять сотрудников польского диппредставительства, которым надлежит уехать из страны до 15 мая включительно. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Сказано, что в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года", - сообщили на Смоленской площади.

В российском дипведомстве послу Польши выразили решительный протест в связи с необоснованным решением Варшавы объявить трех сотрудников российского диппредставительства в стране персонами нон грата "под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами Америки", которые голословно указывают на причастность России к кибератакам на американской территории.

"Это стало очередным подтверждением того, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений, - отметили в МИД. - Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада".

15 апреля МИД Польши сообщил, что три дипломата РФ объявлены персонами нон грата.