Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос слияния России и Белоруссии

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали в ходе переговоров в Москве 22 апреля слияние двух стран в единое государство. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, слияние государств в одно - нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. "А вопросы интеграции: интеграция - это же постоянный процесс, это живой механизм. Вопросы интеграции постоянно на повестке дня", - добавил он.

При этом пресс-секретарь российского лидера заметил, что он не знает, какое принципиальное заявление Лукашенко намеревался сделать в ближайшее время. "Мне не известно об этом. Как вы знаете, пока никаких заявлений не было, поэтому здесь мы так же как и все не знаем, о чем идет речь", - сказал он.

Путин и Лукашенко не ставили целью выйти на прорывные договоренности, а обсуждали текущие дела, в том числе в энергетике, сообщил Песков. "Достаточно длительные были переговоры, рабочий проговор по экономическому взаимодействию", - сказал представитель Кремля. По его данным, лидеры говорили о сотрудничестве в высокотехнологичных областях, энергетике и других сферах. "В основном [среди тем беседы было] торгово-экономическое сотрудничество", - отметил Песков.

По его словам, в ходе встречи лидеров обсуждались "текущие дела". "Какой-то цели выйти на какие-то прорывные договоренности не стояло, это обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", - подчеркнул представитель Кремля. Песков отрицательно ответил на вопросы, поднималась ли на встрече тема появления российской военной базы в Белоруссии.

17 апреля белорусский лидер заявил, что намерен принять "одно из принципиальных решений" за четверть века президентства. Он не уточнил, о чем именно идет речь, пояснив лишь, что, скорее всего, это будет декрет президента. В экспертном сообществе появилась версия, что речь может идти о слиянии Белоруссии с Россией.