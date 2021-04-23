В Кремле назвали условие для улучшения отношений США и России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Восстановление положительной повестки в диалоге между Россией и США может произойти только при наличии обоюдной политической воли. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь необходима обоюдная политическая воля. Президент [России Владимир] Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю. Он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании и восстановлении отношений с США", - сказал представитель Кремля.

Несовпадение с реальными делами

Заявления Вашингтона о готовности вести диалог с Россией не совпадают с реальными делами, которые вредят двусторонним отношениям, заявил Песков.

"Мы также слышали слова со стороны наших американских визави о готовности вести диалог по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Но, к сожалению, вот эти декларации со стороны американцев не совпадают с конкретными делами. А конкретные дела как раз вредят двусторонним отношениям", - сказал он.

Россия не предпринимала никаких действий, которые могли бы навредить отношениям с США, и не является инициатором их ухудшения, заявил Песков.

"Москва не делала ничего, что может навредить нашим отношениям [с США], - сказал представитель Кремля. - Москва не была инициатором ухудшения отношений и доведения их до того состояния, в котором они находятся".

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью президента США Джо Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также допустил резкие высказывания в адрес российского президента Владимира Путина. После этого посол РФ в США был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта.

15 апреля президент США подписал указ о санкциях в отношении России. 16 апреля РФ объявила ответные меры.

Учения на юге России

Решение Минобороны России начать перебрасывать войска, задействованные в учениях на юге РФ, в пункты постоянной дислокации не может повлиять на качество отношений РФ и США, так как не является вопросом двусторонней повестки дня, сообщил Песков.

"Это абсолютно не связанные явления", - сказал Песков. "Это абсолютно не тема и не вопрос для двусторонних российско-американских отношений", - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля подчеркнул, что "любые перемещения российских войск по территории России никому не угрожают, никому не представляют угрозу и не являются какой-то эскалацией". "Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск тоже, что считает необходимым", - заключил он.

Ранее в Минобороны сообщили о начале переброски войск, задействованных в учениях на юге РФ, в пункты постоянной дислокации. Как рассказали в военном ведомстве, в настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции, аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.

В четверг на полигоне Опук прошел основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности. В них приняли участие свыше 10 тыс. военнослужащих и 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники.