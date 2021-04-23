Песков заявил, что проблемы на Украине есть у многих россиян

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Проблемы существуют у многих российских граждан на Украине. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание российского лидера Владимира Путина.

"Я не могу сейчас конкретизировать, но проблемы у многих российских граждан есть на Украине", - сказал он.

В четверг Путин заявил, что в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. По его словам, это касается отношения Киева к Русской православной церкви, русскому языку, русскоязычным и российским гражданам, проживающим на Украине.