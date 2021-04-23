Россия и Чехия к 31 мая сократят число дипломатов в посольствах до семи

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Численность сотрудников в посольствах России в Праге и Чехии в Москве к 31 мая сократится до семи дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 на месте принятых. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в МИД РФ.

Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

"У обеих сторон [к 31 мая] останется по семь дипломатов, 25 административно-технических [сотрудников] и 19 на месте принятых. Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе", - отметили на Смоленской площади.

Таким образом, как указали в МИД РФ, численность сотрудников чешского посольства в Москве к этому времени всего сократится на 16 дипломатов, четырех административно-технических сотрудников и 91 на месте принятого сотрудника. "К 31 мая численность российского посольства в Праге всего сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала", - информировали в российском дипведомстве.

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Чешская сторона называла симметричный ответ Москвы - объявление персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии - "неадекватными мерами" и требовала их вернуть до 13:00 мск четверга.

Прага приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетица на востоке Чехии в 2014 году. МИД РФ выражал чешской стороне решительный протест.