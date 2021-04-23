Слуцкий считает, что Москва ответит на высылку дипломатов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Приверженность стран Балтии курсу США не вызывала сомнений, Москва быстро и соразмерно ответит на высылку дипломатов РФ из Литвы, Латвии и Эстонии. Такое мнение в пятницу высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Страны Балтии не могут остаться в стороне, когда запущена цепная антироссийская реакция для прикрытия провала операции Вашингтона по организации госпереворота в Белоруссии. Их вассальная верность сюзерену никогда не оспаривалась и не нуждалась в проверке на прочность", - сказал парламентарий журналистам.

По словам Слуцкого, "говорить о том, что выдворение российских дипломатов является шагом к осложнению отношений с Москвой, нет необходимости". "Они и так хуже некуда с каждой из трех прибалтийских республик по отдельности и со всеми вместе", - констатировал депутат.

Власти Латвии и Эстонии заявили в пятницу о высылке по одному российскому дипломату в знак солидарности с Чехией. Литва в свою очередь высылает двух сотрудников дипломатического представительства России.

Чехия приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице и, высылая российских дипломатов, называла их сотрудниками российской разведки.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.