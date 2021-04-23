Захарова заявила, что Украине надо думать о разработке вакцины, а не ядерного оружия

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Украина должна заботиться о здоровье собственных граждан и подумать о разработке вакцины вместо того, чтобы размышлять о ядерном статусе. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT на немецком языке.

"Мне кажется, Украине сейчас нужно думать о вакцинации собственного населения. Вот было бы здорово, если бы они разработали собственную вакцину, а не ядерное оружие, на которое они замахнулись. Вакцина - это то, что нужно народу Украины", - сказала она, комментируя слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, который ранее заявил, что если Украина не вступит в НАТО, то ей придется укрепляться самостоятельно и в этом случае ей следовало бы "подумать о ядерном статусе".

Захарова указала, что Украина "устроила настоящую мировую истерику" в связи с предстоящим саммитом НАТО, чтобы в очередной раз показать, что на нее якобы кто-то нападает. "Вся история нужна только для одного: для того, чтобы простимулировать Украину в ее движении в НАТО. Принесет им это стабильность? Принесет ли им это мир внутри государства? Я очень сильно сомневаюсь. Ответ - нет", - подчеркнула дипломат.

"Ни ядерным оружием, ни вступлением в НАТО нельзя объединить собственный народ. Народ разобщен на Украине. Народ ненавидит друг друга, к сожалению, на протяжении многих лет. И делает это не потому, что украинцы агрессивный народ. А потому что их политический истеблишмент, их политики, их люди, которые дорвались до власти, разъединяют народ, - отметила Захарова. - Вот эти самые политики, которые сейчас тянут страну то в НАТО, то заявляют относительно ядерного оружия, то говорят об агрессии якобы России, рассорили свой народ. И ссорят его дальше. Единственное, что нужно сделать Украине, - это собраться, найти в себе силы и волю".