Захарова: Берлин должен предоставить Москве результаты анализов Навального

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Официальный Берлин, переживающий за здоровье Алексея Навального, должен предоставить Москве результаты его анализов. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT на немецком языке.

По ее словам, Навальному предоставляется вся необходимая медицинская помощь. "В сеть попадают кадры того, в каких условиях он содержится. И не нужно придумывать того, чего нет", - подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что вся эта "неприглядная история" с якобы имевшим место отравлением Навального была разыграна на территории Германии. "Вот это дело крайне серьезное, которое нанесло двусторонним отношениям действительно большой ущерб, - отметила она. - Мало того, за эти дни я слышала немало заявлений западных представителей о том, что нынешнее состояние здоровья Навального якобы связано с тем, что он был тогда вроде бы отравлен химическим оружием. Мы направили порядка четырех официальных запросов и трех писем по линии наших правоохранительных органов в адрес Германии и не получили ни одного вразумительного ответа".

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что российской стороне должны быть предоставлены данные о том, чем конкретно, с точки зрения ФРГ, был отравлен Навальный и что содержится в его анализах. "Ведь если так Запад заботится о его здоровье сегодня, почему же они до сих пор, на протяжении более чем полугода, не предоставили то, что обязаны предоставить?" - указала Захарова.