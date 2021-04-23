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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

Захарова: западные кураторы не позволили Чехии отступить в антироссийской кампании

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в Праге по поводу обвинений в адрес Москвы наблюдалась несогласованность позиций и оценок

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Чехия не осознавала последствий своих действий в ситуации с высылкой российских дипломатов из Праги, западные кураторы не позволили ей сделать шаг назад, втянув страну в эту кампанию. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT на немецком языке.

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"Когда Прага ввязывалась в эту авантюру, я думаю, они не просчитывали последствий. Сначала, я думаю, они не поняли, на что подписываются, во что их втягивают западные кураторы. А потом, видимо, они уже понимали, но делать было нечего уже. [Западные кураторы] им не давали возможности сделать шаг назад. И поэтому отсюда такие абсурдные действия и очень противоречивые заявления", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в самой Чехии по поводу обвинений в адрес России наблюдалась несогласованность позиций и оценок. "Они все время говорили разные вещи. И что касается взрывов [на складах боеприпасов в деревне Врбетице], и что касается обвинений России. Все время была, так сказать, разноголосица, были постоянно разные оценки", - отметила она.

В этой ситуации чешские власти, по словам Захаровой, получили шокировавший их ответ от российской стороны после решения выслать из Праги дипломатов РФ. "Они сказали слово "паритет" - они получили паритет. Они были шокированы, но они получили паритет", - заключила Захарова.

Теги
ЧехияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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