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МИД: дипломаты стран Прибалтики могут уже прикидывать, кому из них придется покинуть РФ

Власти Латвии и Эстонии заявили о высылке по одному российскому дипломату, Литва высылает двух сотрудников диппредставительства РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Москва ответит Эстонии, Литве и Латвии на высылку российских дипломатов, сотрудники диппредставительств этих стран могут уже начать раздумывать, кому из них придется покинуть Россию. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", - отметила Захарова.

Власти Латвии и Эстонии заявили в пятницу о высылке по одному российскому дипломату в знак солидарности с Чехией. Литва в свою очередь высылает двух сотрудников дипломатического представительства России.

Чехия приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице и, высылая российских дипломатов, называла их сотрудниками российской разведки. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Теги
ЭстонияЛатвияЛитваРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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