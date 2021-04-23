{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко заявила, что СФ готов к восстановлению диалога с парламентом Украины

При этом спикер верхней палаты парламента сообщила, что таких предложений не поступало

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации готов к восстановлению парламентского диалога с Верховной радой Украины, считает его крайне уместным и нужным. Об этом заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Если такие предложения [о восстановлении контактов по парламентской линии] с украинской стороны поступят, мы также открыты для парламентского диалога и считаем его крайне уместным и нужным для того, чтобы приступить к восстановлению наших отношений", - сказала она журналистам.

При этом спикер СФ сообщила, что таких предложений не поступало. Более того, подчеркнула она, украинская делегация, которая работает в ПАСЕ, "демонстрирует отсутствие элементарной парламентской международной культуры". "Демонстрирует агрессивность, враждебность, недружественные выпады. Это вызывает раздражение и у руководства ПАСЕ, и у делегаций. Это неконструктивно, непозитивно, это безграмотно, непрофессионально", - отметила Матвиенко.

По ее словам, если руководство Украины заинтересовано в мирном политическом урегулировании внутриукраинского конфликта на Юго-Востоке страны, единственный путь для этого - это диалог с гражданами и представителями этого региона и исполнение минских соглашений. "Все остальное похоже на пиар-акцию для того, чтобы отвлечь внимание людей от серьезнейших внутренних проблем либо навести туман на Минские соглашения. Это не только позиция России, это позиция глав государств "нормандской четверки" и мирового сообщества, что альтернативы Минским соглашениям нет, Украина обязана их исполнять", - добавила председатель верхней палаты парламента.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаУкраинаРоссия
Кризис на Украине
Козак заявил, что Украина уклоняется от реализации механизмов по обеспечению перемирия
Все усилия Киева "нацелены не на установление мира, а на формальное уклонение от прямого диалога и любых контактов с представителями Донецка и Луганска", указал замглавы администрации президента РФ
Читать полностью