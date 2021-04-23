Матвиенко заявила, что СФ готов к восстановлению диалога с парламентом Украины

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации готов к восстановлению парламентского диалога с Верховной радой Украины, считает его крайне уместным и нужным. Об этом заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Если такие предложения [о восстановлении контактов по парламентской линии] с украинской стороны поступят, мы также открыты для парламентского диалога и считаем его крайне уместным и нужным для того, чтобы приступить к восстановлению наших отношений", - сказала она журналистам.

При этом спикер СФ сообщила, что таких предложений не поступало. Более того, подчеркнула она, украинская делегация, которая работает в ПАСЕ, "демонстрирует отсутствие элементарной парламентской международной культуры". "Демонстрирует агрессивность, враждебность, недружественные выпады. Это вызывает раздражение и у руководства ПАСЕ, и у делегаций. Это неконструктивно, непозитивно, это безграмотно, непрофессионально", - отметила Матвиенко.

По ее словам, если руководство Украины заинтересовано в мирном политическом урегулировании внутриукраинского конфликта на Юго-Востоке страны, единственный путь для этого - это диалог с гражданами и представителями этого региона и исполнение минских соглашений. "Все остальное похоже на пиар-акцию для того, чтобы отвлечь внимание людей от серьезнейших внутренних проблем либо навести туман на Минские соглашения. Это не только позиция России, это позиция глав государств "нормандской четверки" и мирового сообщества, что альтернативы Минским соглашениям нет, Украина обязана их исполнять", - добавила председатель верхней палаты парламента.