Козак заявил, что Украина уклоняется от реализации механизмов по обеспечению перемирия

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Украина уклоняется от реализации механизмов, которые могут реально обеспечить прекращение огня в зоне конфликта в Донбассе. Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на встрече с журналистами в пятницу.

"Украинские коллеги, на которых возложена ответственность за урегулирование конфликта, занимаются всем чем угодно, кроме собственно урегулирования", - так Козак подтвердил появившееся в украинских СМИ письмо, которое 21 апреля им было направлено участникам переговоров в нормандском формате. Он пояснил, что договоренностями от 22 июля 2020 года были согласованы дополнительные меры для прекращения огня, ключевым элементом которых стало взаимодействие сторон конфликта на площадке Совместного центра контроля и координации (СЦКК). "Речь шла о прямом взаимодействии представителей Вооруженных сил Украины и Народной милиции Донбасса для максимально быстрого реагирования на нарушения режима прекращения огня, их верификации и эффективного предотвращения эскалации перестрелок. Украина подписалась под этими договоренностями, но всячески уклоняется от их практического исполнения", - отметил Козак.

"На последней встрече политических советников "нормандского формата" 19 апреля 2021 года из итогового заявления по инициативе Украины и при попустительстве представителей Франции и Германии были в очередной раз вымараны любые упоминания механизмов, способных реально обеспечить режим прекращения огня, и предпринята попытка свести итоги многочасовых переговоров к очередной размытой политической декларации", - сказал Козак.

По его словам, "здесь, как и по другим аспектам урегулирования конфликта, представители Украины упражняются в юридической казуистике, изобретая откровенно несостоятельные формальные поводы для невыполнения взятых на себя обязательств". "Жизни своих граждан по обе стороны вооруженного конфликта приносятся в жертву неуклюжим попыткам демонстрации своих способностей к изобретению различного рода конструкций для политического лавирования", - отметил он.

Замглавы администрации президента РФ подчеркнул, что "все усилия [Киева] нацелены не на установление мира, а на формальное уклонение от прямого диалога и любых контактов с представителями Донецка и Луганска". При этом такой диалог реально существует, считает он.

"Все дискуссии в контактной группе, в ее рабочих подгруппах - это на 99 процентов дискуссии между представителями Украины и Донбасса. Речь идет исключительно о создании видимости отсутствия такого диалога для радикально настроенных политических сил Украины", - отметил он.

Козак уверен, что без диалога сторон разрешить конфликт невозможно. "Те, кто выступает против прямого взаимодействия конфликтующих сторон, не могут или не хотят извлечь уроки из мировой исторической практики. Ни один конфликт в мире не был разрешен политическим невоенным путем без достижения прямых политических договоренностей между сторонами конфликта", - подчеркнул замглавы администрации президента РФ.